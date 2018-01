CALCIOMERCATO - Denis si offre al Napoli: "Pronto a tornare. Sto bene"

German Denis si offre al Napoli. L'attaccante argentino, 36 anni, è reduce da un'esperienza con il Lanus nella massima serie argentina ed è pronto a tornare in Italia.

"A Napoli ho lasciato il cuore, tanti amici e soprattutto bei ricordi. Tornerei di corsa, anche ora. Sto bene fisicamente, mi accontenterei anche di di fare il vice-Mertens, un giocatore straordinario. Qualcuno decide di non venire a giocare a Napoli? E’ pura follia decidere di rifiutare una piazza così prestigiosa; quando mi fu proposta feci i salti mortali di felicità perché c’è innanzitutto una storia calcistica conosciuta in tutto il mondo. Per noi argentini, poi, c’ è un rapporto diverso, quasi di simbiosi con i napoletani", ha spiegato "El Tanque" nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

L'ex azzurro è fiducioso per lo scudetto: "Credo possa essere l'anno giusto. Bisognerà però avere continuità di rendimento nel girone di ritorno. Lo scudetto sarebbe il meritato premio per il lavoro svolto in questi anni dalla società. Non oso immaginare cosa succederebbe in città se si vincesse scudetto. La Juventus resta la squadra da battere, ma il Napoli però ha molte più certezze rispetto agli anni passati. La sfida sarà accesa ed incerta fino all’ultima giornata”.