Demme al Napoli, la sfida su Youtube: 5 gol su 5 tentativi (VIDEO)

Diego Demme, che dovrebbe essere il nuovo acquisto del Napoli (siamo in attesa di ufficializzazione), non ha un gran rapporto con il gol. Il 28enne centrocampista ex Lipsia ha collezionato, tra Arminia Bielefield, Paderborn e Red Bull Lipsia, 275 presenze. Il suo unico gol risale all'aprile del 2017, al 90esimo minuto di un Lipsia-Friburgo finita 4-0. Nell'occasione, per siglare la rete, Demme rischiò anche la sua incolumità, ricevendo un calcione che gli staccò di netto un incisivo.

Nel video che riportiamo, invece, dimostra di avere decisamente più dimestichezza con la rete di quanto non suggerirebbe la sua media realizzativa.