Napoli, primo giorno a Castel Volturno per Demme. Meret e Younes rientrano in gruppo

Primo giorno a Castel Volturno per Diego Demme. Il centrocampista italo-tedesco ha preso contatto con la sua nuova realtà e ha visitato la struttura.

Buone notizie dall'infermeria per Gattuso, in vista della sfida di Coppa Italia contro il Perugia in programma martedì pomeriggio al San Paolo.

Meret e Younes, infatti, si sono allenati regolarmente in gruppo.