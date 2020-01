CALCIOMERCATO NAPOLI - A centrocampo spunta Demme

La pista Lobotka non è l'unica sul tavolo per il centrocampo del Napoli. Gli azzurri ed il Celta Vigo continuano a non trovare l'intesa economica definitiva per il trasferimento dello slovacco alla corte di Gattuso e così il club partenopeo sta valutando possibili alternative.

Tra queste la principale - secondo quanto riferisce Sky Sport - sarebbe quella di Diego Demme, 28enne centrocampista tedesco di origini italiane del Lipsia.

Il Napoli avrebbe presentato un'offerta di circa 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore, figlio di un calabrese grande tifoso del Napoli, che lo ha chiamato Diego in omaggio a Maradona.