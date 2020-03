Demme: "Commovente la mia prima al San Paolo con il Napoli. Mio padre ha pianto al momento della firma"

"È stato un momento commovente quando sono entrato allo Stadio San Paolo per la prima volta. L'atmosfera nella nostra partita di Champions League contro il Barcellona, poi, è stata eccezionale. Ho la pelle d'oca. È sempre stato un sogno per me. È una storia straordinaria che si avvera". Così Diego Demme si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al noto quotidiano tedesco "Bild".

Il centrocampista azzurro ha raccontato della gioia sua e del padre, grandissimo tifoso del Napoli, al momento dell'accordo con il club partenopeo: "Quando ho firmato il contratto, mio padre è scoppiato in lacrime. È stato un momento molto emozionante per noi. Si è un po calmato ora, ma è presente in quasi tutte le partite".

Il destino azzurro nel nome

"Molte persone mi dicono che ho un nome importante e con cui è difficile giocare. Ma ovviamente non posso e non voglio confrontarmi con Maradona. A Napoli è una leggenda. Appartiene semplicemente a Napoli per sempre".

I tifosi

"Quando camminavo in strada a Lipsia, a volte dovevo fare un selfie. A Napoli sono stato riconosciuto immediatamente. Nella mia prima settimana non potevo quasi andare al supermercato. Anche dietro il bancone della macelleria, gli impiegati sono usciti e volevano delle foto con me. Le persone qui sono davvero pazze per il calcio".

L'italiano

"Nonostante mio padre sia italiano, non parlavo molto bene. Da bambino, mi sono sempre rifiutato di parlare italiano. Non potevo farlo correttamente ed ero troppo timido per parlare con altre persone. Mio padre viaggiava molto per lavoro, parlava solo in tedesco a mia madre. Ma qui la lingua sta migliorando sempre di più, ho persino avuto la mia prima intervista televisiva. Ma poi ho notato che mi mancavano alcune parole".

Il cibo

"A causa del clima, molte cose hanno semplicemente un sapore migliore qui: pomodori, carciofi e molto altro. Mi sento davvero a mio agio qui. Il tempo è fantastico, il cibo".

L'inizio in azzurro

"È stato come lo segnavo. L'allenatore mi ha lanciato subito e ha funzionato bene a centrocampo. Naturalmente è un onore che Gattuso abbia creduto in me immediatamente. Lui e Pirlo sono sempre stati i miei modelli di riferimento. Che Gattuso mi volesse è ovviamente incredibilmente bello. La sua idea di gioco è molto simile a quella di Julian Nagelsmann (l'attuale allenatore del Lipsia). Entrambi vogliono avere molto possesso palla e far correre l'avversario. È davvero fantastico, poi, giocare contro giocatori come Cristiano Ronaldo. Mi piace davvero misurarmi a questo livello. Possiamo tenere il passo, anche in Champions League".

Barcellona

"È stata una grande esperienza contro Messi e Co. Ma soprattutto abbiamo fatto una partita fantastica. Il Barça ha avuto solo una possibilità, che sfortunatamente ha sfruttato. Tutto è possibile al ritorno".

Gli obiettivi futuri

"Quando sono arrivato, ho notato in tutta la città che le persone erano depresse. Questo perché la prima metà della stagione del Napoli non è stata molto positiva. Qui il calcio assorbe tutto. Ora stiamo lentamente migliorando. Vogliamo qualificarci per le coppe europee e arrivare più in alto la prossima stagione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.