Deloitte, Napoli tra i 30 club più ricchi del mondo

Il Napoli è tra i primi 30 club calcistici più ricchi del mondo secondo i dati della Deloitte Football Money League riferita alla stagione 2015-2016.

Gli azzurri sono in 30esima posizione, con un fatturato stimato in 142,7 milioni di euro, nella classifica ordinata in base alle entrate delle operazioni finanziarie dei club e stilata annualmente dalla più grande azienda di servizi di consulenza e revisione del mondo.

A guidare la speciale classifica è il Manchester United, seguito dal Barcellona e dal Real Madrid. Prima tra le italiane la Juventus, al decimo posto.