De Laurentiis: "A gennaio faremo i giusti acquisti. Chiesa non lo vendono. Sullo Scudetto..."

Un De Laurentiis raggiante per la vittoria del Napoli sul Sassuolo per 3-1 ha fatto la sua apparizione nel complesso di San Domenico Maggiore. Ospite dell'evento "Cibo a regola d'arte" organizzato dal Corriere della Sera, il patron azzurro ha commentato la prestazione della sua squadra: "Ci godiamo la soddisfazione del primato per noi e per la città. Lo Scudetto? Prima o poi arriverà, ma l'importante è che una volta vinto si resti lassù. Non compreremo tanto per comprare. Chiesa? La Fiorentina non lo vende. Noi dobbiamo essere bravi a trovare i cambi giusti che siano pronti da subito, senza dover attendere 6 mesi per vederli in campo". Sui singoli: "Avete visto che partita Maggio? Volevano lo vendessi già tre anni fa. Ho una passione per Giaccherini: non è veloce come altri, ma ha testa per gestire i momenti delicati".