CALCIOMERCATO NAPOLI - E' sfida con la Juve per il baby talento Del Sole

Ferdinando Del Sole, napoletano del quartiere Barra, classe 1998, è uno dei talenti del calcio italiano su cui sono maggiormente puntati i riflettori. 10 i gol siglati sin qui in 17 partite per lui nel campionato Primavera.

Il giovane e promettente fantasista è di proprietà del Pescara, ma su di lui hanno già messo gli occhi alcuni top club come il Napoli e la Juventus.

A parlarne, ai microfoni di Calciomercato.com, è l'agente del calciatore Marco Sommella: "Il Pescara crede tantissimo in Del Sole tanto che quest'estate ha firmato un contratto da professionista di 5 anni. E' un ragazzo che avrà grande futuro perchè ha la testa sulle spalle. Ferdinando, come tutti i napoletani, ha il Napoli nel cuore, e qualche contatto c'è stato per riportarlo "a casa". Lui però ora è un professionista e il discorso legato al tifo non fa più parte del suo modo di fare. La Juventus? So che ha trattato con il Pescara direttamente, ma non con noi perchè la società ha rifiutato la proposta. Il progetto per Ferdinando è ben chiaro ed è il Pescara la società dove può ancora crescere, magari in prima squadra, per poi fare un salto verso una grande. Come altri prima di lui hanno fatto qui in Abruzzo".