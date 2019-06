Decreto Crescita, Sabatini: "Il Napoli sarebbe avvantaggiato sulle altre. E' un'ingiustizia"

Il giornalista di Sport Mediaset Sandro Sabatini, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato dei possibile effetti del cosiddetto "Decreto Crescita" sul campionato italiano: "Ho letto che c'è una tassazione ancora più agevolata per le aziende del Sud. Secondo me è una grande ingiustizia per il calcio, perché ci sarebbe una squadra come il Napoli avvantaggiata sulle altre. Le squadre di calcio dovrebbero avere tutte la stessa tassazione, perché non stiamo parlando di una fabbrica".

Il noto giornalista ha parlato anche del possibile passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus: "Io sono il primo che dice che un allenatore fuori dal contratto può andare dove meglio crede: deve essere a posto con la sua coscienza. E' molto simile la situazione di Antonio Conte che va all'Inter. La differenza è solo che i tifosi avevano costruito tutta un'antologia intorno a Sarri".

