Arriva il bonifico della SSC Napoli al Comune: in cassa quasi 4,5 milioni

Come annunciato nei giorni scorsi, il Napoli ha provveduto a saldare i debiti con l'amministrazione comunale relativi alla concessione dello Stadio San Paolo. Nello specifico oggi si è avuta la conferma, attraverso la Commissione comunale Infrastrutture e Mobilità presieduta dal consigliere Nino Simeone, della cifra corrisposta attraverso bonifico. Si tratta di 4 milioni e 226.049 euro, a tanto ammontava il debito a cui il Napoli ha aggiunto 167.720 euro per il canone pubblicità. In totale quasi 4 milioni e 400mila euro.

Con questi soldi, rivela Simeone, la priorità è garantire un abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici per tutti gli incapienti della città di Napoli. Si tratta di quasi diecimila napoletani in gravi difficoltà economiche, a cui sarà dato un grosso aiuto.