CALCIOMERCATO - Da Sassuolo: "De Zerbi-Napoli, qualcosa si muove"

Non è la prima volta che il nome di Roberto De Zerbi viene accostato alla panchina del Napoli. L'ex fantasista azzurro sarebbe tra i papabili a guidare la squadra partenopea in caso di mancata permanenza di Rino Gattuso all'ombra del Vesuvio.

In tal senso arrivano direttamente da Sassuolo alcune voci sul futuro del tecnico lombardo. "Intermediari e agenti, stando a quanto appreso da SassuoloNews.net, sono già a lavoro e ci sono i primi contatti per un eventuale futuro di Roberto De Zerbi a Napoli. Gattuso non è certo della conferma, al club azzurro piace De Zerbi e piacciono anche Boga e Berardi. La strada è ancora lunga, De Zerbi potrebbe anche restare e firmare il rinnovo, ma le tentazioni estive non mancheranno", si legge sul portale dedicato alle vicende neroverdi.