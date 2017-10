Da un ex Napoli ad un altro: il Benevento esonera Baroni e chiama De Zerbi

Il Benevento passa da un ex Napoli ad un altro. La squadra campana, ancora a quota 0 in classifica dopo la storica promozione in Serie A, ha infatti esonerato Marco Baroni per affidare la propria panchina a Roberto De Zerbi, lo scorso anno alla guida del Palermo.

Sollevato dall'incarico anche il ds Salvatore Di Somma, figura di spicco del calcio campano.