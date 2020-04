De Rossi: "Maradona uno dei miei idoli da sempre. Ammiro molto Gattuso"

L'ex centrocampista della Nazionale, della Roma e del Boca Juniors Daniele De Rossi ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport 24. L'ex campione del Mondo 2006 ha rivelato la sua intenzione di voler intraprendere la carriera di allenatore e di ammirare molto l'attuale tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, suo ex compagno nell'Italia.

"Sono passato in pochi giorni da vecchio giocatore a giovane allenatore. Guardiola è il migliore del mondo, ma ammiro tanto anche Gattuso e De Zerbi. In generale voglio apprendere qualcosa da tanti bravi professionisti, non solo nel calcio", ha affermato De Rossi.

L'ex giallorosso ha parlato anche della sua passione per l'ex capitano del Napoli Diego Armando Maradona, che lo ha ispirato nella scelta di indossare la maglia del Boca Juniors prima di chiudere la carriera da calciatore: "Il Boca l'ho scelto da ragazzino, guardando le immagini delle tifoserie che mi appassionavano in giro per il mondo. E naturalmente per Maradona, da sempre uno dei miei idoli. Tutti quanti sanno cos'è questa squadra, ma nessuno la conosce veramente. Non so chi sia el mas grande, ma chi dà mas amor è sicuramente il Boca".