De Nicola lascia Napoli: al medico sociale scade il contratto

Il Napoli rinuncia ad Alfonso De Nicola: il medico sociale degli azzurri lascia la Società Sportiva dopo 15 anni di militanza. De Nicola ha rappresentato, in questi anni, un'eccellenza: molti i record europei battuti, tanti i top clubs che hanno provato a strapparlo al Napoli. Il suo contatto è giunto al termine e non è emersa da parte del nuovo staff tecnico la volontà di riconfermare De Nicola: dunque le strade del medico beneventano e del Napoli Calcio si separano. Resta una settimana prima della scadenza del contratto: ma la sensazione, riportata da molte testate sportive, è che non ci sia alcuna possibilità di rinnovo last-minute. Il Napoli dovrà cercare un nuovo capo dell'area medica.

