De Nicola sugli infortuni degli azzurri: "Credo sia solo un caso"

“Non sono al Napoli da giugno, quindi non conosco le metodiche utilizzate da quando sono andato via, ma credo siano le stesse”. Così Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, intercettato da Radio Crc.

“Non posso sapere quali siano le cause degli svariati infortuni, ma sicuramente la motivazione non è perché sono andato via – spiega il dottor De Nicola – La prevenzione la fanno benissimo e son sicuro che continuino con le stesse metodiche di prima. I fisioterapisti sono gli stessi, i medici sono gli stessi che lavoravano con me, quindi credo sia solo un caso. Non credo alla fortuna e alla sfortuna, ma credo ci sia un pizzico anche di questo in merito ai numerosi infortunati. Bisognerà vedere a fine campionato cosa diranno le statistiche”.

De Nicola parla anche dei casi di Milik e Ghoulam. “Fino a giugno stavano molto bene, si impegnavano e si dedicavano alla loro attività con il massimo impegno. Il lavoro paga sempre, quindi e sono ben guidati nel lavoro che fanno, ritorneranno quelli che erano”.

Poi ripercorre la sua avventura a Napoli: “Tutti i componenti dello staff sono sempre stati scelti da me, quindi avevo pieno potere decisionale. La collaborazione con lo staff è fondamentale anche con la prevenzione. Se siamo stati 5 anni con Reja e 5 con Mazzarri vuol dire che qualcosa c'è stato. Sono due persone eccezionali, che ci hanno dato la possibilità di lavorare sinergicamente. Devo ringraziare il Presidente e chi mi ha dato la possibilità di lavorare nel migliore dei modi.

E sulla crisi: “Le persone che sono al Napoli sono tutte i grado di superare questa piccola crisi, sono tutti vincenti. Devono credere in quello che fanno ed andare avanti nel migliore dei modi”.