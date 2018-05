De Magistris: «Sarri deve restare. Ha un legame con la città»

È il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, il primo tifoso di Maurizio Sarri. In particolare nelle ultime ore è a capo del folto “partito” che lo vuole alla guida del Napoli anche nella prossima stagione. Il primo cittadino ha confessato in tv che gli piacerebbe vedere ancora lui seduto sulla panchina di casa del San Paolo. «Spero che Sarri possa restare, è un grande allenatore e ho apprezzato molte alcune sue frasi delle ultime settimane: ho colto un legame profondo tra lui, la squadra e la nostra città. Da tifoso, da sindaco e da napoletano mi auguro che continui ad essere l’allenatore del Napoli».

La dichiarazione del sindaco è arrivata in diretta nel corso di un’intervista rilasciata a Mattina 9, in onda sull’emittente Canale 9 - 7 Gold. «Credo che Sarri, facendo un bilancio complessivo, sia un grande protagonista della stagione del Napoli, anche se in alcune partite forse poteva scegliere diversamente. Ma è un grande tecnico ed una persona che ha saputo unirsi fortemente con il sentimento popolare napoletano e come tutti sappiamo a Napoli il calcio e la città vanno avanti insieme» ha concluso de Magistris.