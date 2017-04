Napoli-Juventus, de Magistris: "Sono ottimista per questa sera"

De Magistris, durante la consegna della laurea honoris causa a Totò, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Napoli-Juventus di Coppa Italia, in programma questa sera al San Paolo: "Oggi indosso il maglioncino azzurro per il Napoli. Invito tutta la cittadinanza a supportare la squadra, facciamo il tifo e incrociamo le dita. Sono comunque fiducioso e ottimista, se la squadra gioca come domenica, specialmente se consideriamo il secondo tempo allora ha buone possibilità di passare il turno".