De Magistris: "E' da troppo che non si vince, normale lo stadio vuoto"

"Lo stadio vuoto? Dopo il sarrismo era difficile ripartire con entusiasmo. Nella vita è bello competere e partecipare, ma se qualche volta si vince pure non è male: qua a Napoli è da troppo che non si vince. Se uno si sente sconfitto in partenza e molla ancora prima che la matematica lo condanni non si può meravigliare che allo stadio vadano in 15-20mila". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ai microfoni di Canale 9.

"Il campionato è finito ormai: il Napoli non entusiasma anche se spesso vince e siamo saldamente al secondo posto che è comunque un bel risultato. Speriamo nell'Europa League".