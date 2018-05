De Magistris e i cori contro Napoli: "Indecenti, noi primi nel campionato dell'onestà"

"C'è un odio profondo nei confronti di questa città. Le immagini di ieri a Genova sono indecenti, quei cori razzisti e discriminatori. Forse gli altri non sopportano il fatto che senza soldi Napoli riesce a essere prima per cultura, sa vincere lo scudetto dell'onestà e del bel calcio". Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, non tollera i cori che hanno portato alla sospensione di Sampdoria-Napoli. "Non si può andare avanti così, quei cori sono inqualificabili. L'allenatore Sarri ha messo un oceano tra questi cori e Napoli, parlando di un popolo straordinario, sconosciuto a chi dice quelle parole orribili".