L'augurio di De Luca: «In bocca al lupo ad Ancelotti»

Ha parlato del Napoli il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore ha mandato i suoi auguri al nuovo mister degli azzurri Carlo Ancelotti e poi ha avuto anche parole di stima per il presidente Aurelio De Laurentiis. «Faccio un in bocca al lupo a Carlo Ancelotti, che ammiro. Sono un trapattoniano incallito, un catenacciaro irrecuperabile ma Ancelotti è l'unico in grado di proporre un gioco bello, offensivo, ma mantenendo il mio consenso e la mia ammirazione».

De Luca sembra approvare la scelta della dirigenza azzurra definendo il tecnico romagnolo «un grande personaggio di sport». Ha poi promesso di andare a vedere il Napoli in qualche grande partita ed infine ha fatto i complimenti al patron degli azzurri per l'acquisto del Bari. «So che era in concorrenza con Lotito, è stata una gran bella guerra».