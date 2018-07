De Laurentiis: "Rodrigo mi intriga. Per il ruolo di terzino c'è anche Malcuit"

Aurelio De Laurentiis ha fatto il consueto punto quotidiano sul mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Si parte dalla questione terzino: "Malcuit (il terzino del Lille accostato agli azzurri nei giorni scorsi)? Vero, è un profilo molto interessante. Darmian chiede 5 anni di contratto? In genere è la durata che io propongo sempre ai calciatori. Mario Fernandes? Non so se Giuntoli lo stia trattando. I 25 milioni di euro non sono un problema. Laxalt? E' un buon giocatore, io non ho parlato con nessuno, non so Giuntoli. Prezioni è una bottega molto cara".

Per quanto riguarda l'attacco, De Laurentiis ha aggiunto: "Kean proposto da Raiola? Falso, non mi ha chiamato nessuno. Rodrigo mi intriga molto? Vero".

Per quanto riguarda le cessioni, invece, il presidente del Napoli ha chiarito: "Chiriches alla Samp? No, serve a noi. Luperto all'Empoli? Vero, anche se il presidente del club toscano non si è comportato benissimo con me per una serie di motivi".