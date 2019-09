De Laurentiis striglia gli azzurri: "Non adagiarsi dopo Liverpool, a Lecce concentrati"

De Laurentiis teme il Lecce, o meglio un possibile rilassamento degli azzurri dopo l'eccezionale prestazione in Champions con il Liverpool.

Non può che essere questa l'interpretazione del tweet che il presidente del Napoli ha pubblicato oggi sul suo account ufficiale.

"Spero che i nostri calciatori non si adagino sulla vittoria contro il Liverpool. Non bisogna sentirsi sazi. Per vincere contro il Lecce bisognerà restare concentratissimi e pieni di rabbia agonistica", le parole del patron azzurro.