L'esperto di comunicazione: "De Laurentiis è il Trump del calcio"

“De Laurentiis ha un’ottima capacità comunicativa. Lo considero un po' il Trump del calcio e ovviamente la politica in questo caso non c’entra nulla". Così Luigi Crespi, grande esperto di comunicazione, si è espresso ai microfoni di Radio Marte parlando del linguaggio del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

"La comunicazione su Twitter è diretta e non mediata. Ha l’idea di valorizzare il brand e di utilizzare se stesso come il brand più importante del Napoli. Le conferenze stampa spesso sono assolutamente noiose, stesso discorso per le interviste dei giocatori nel post partita. Sta eliminando tutte le cose dispersive per valorizzare il marchio", ha concluso Crespi.