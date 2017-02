De Laurentiis: "Nuovo stadio da 20000 posti, come un circolo"

"Facciamo uno stadio da 20mila posti, come un teatro, con le poltrone in pelle umana alla Fantozzi, che ne dite?!". Così Aurelio De Laurentiis ha scherzato con alcuni tifosi del Napoli su un volo in partenza per Madrid.

Il presidente azzurro è tornato a parlare della questione impianto: "Non sono pochi ventimila posti. Lo stadio deve essere come un circolo, dove se ti iscrivi vogliono sapere tutto di te. Poi magari di questi ventimila posti ne regaliamo cinquemila ai meno abbienti".

Nel frattempo la squadra è stata accolta da un bagno di folla di tifosi alla partenza da Capodichino alla volta della capitale spagnola, dove ci sarà il ricongiungimento stasera e dove da ieri c'è già anche Diego Armando Maradona.

DE LAURENTIIS IN VOLO PER MADRID: LE PAROLE SUL NUOVO STADIO |VIDEO