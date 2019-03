De Laurentiis: "Serie A in Cina? Ad agosto farei partite di cartello in giro per l'Europa"

"La Serie A in Cina? Io approfitterei del mese di agosto per iniziare con qualche assaggio di qualche nostra partita di cartello in giro per l'Europa". L'idea è di Aurelio De Laurentiis, espressa a margine dell'incontro a Roma, in via Allegri, tra la Federcalcio e la delegazione cinese capitanata dal ministro Shen Haixiong.

"Se ci potessimo far dare un bellissimo stadio a Parigi, un altro a Londra, un altro a Berlino o a Madrid o a Barcellona perché non cominciare lì il nostro campionato? - ha concluso il presidente del Napoli - Non tradiremmo i tifosi perché sarebbero tutti a mollo e in quel mese abbandonano le città".

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!