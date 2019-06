Sarri e la Juve, De Laurentiis incalza: "Sempre in tuta tra urla e bestemmie, come si adeguerà?"

“Sarri è un uomo da stadio, da curva, uno che piace ai tifosi; Ancelotti è invece un'aziendalista”. Così il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine di una visita sul set di 'Si vive una volta sola' di Carlo Verdone, ha risposto ad una domanda sull'attuale allenatore della Juve ed ex Napoli e sull'attuale tecnico azzurro.

“Sarà ancora più bello vedere quando Ancelotti batterà la Juve sul campo”, ha aggiunto De Laurentiis. Come al solito non tenerissimo su Maurizio Sarri, Il presidente della Ssc Napoli ha anche aggiunto: “Sta sempre in tuta, urla e bestiemma, vorrei proprio capire come si adeguerà allo stile della sua nuova squadra”. E sull'auspicata vittoria del Napoli di Ancelotti sui bianconeri di Sarri conclude: “Che diranno allora i tifosi del Napoli che considerano Sarri solo un grande traditore?”.