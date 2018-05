De Laurentiis: "Fissato l'appuntamento con Sarri. Io sono sereno"

"Il progetto del Napoli continua. Mi piacerebbe Sarri restasse con noi, visto che abbiamo investito su di lui per tre anni. Vogliamo continuare a raccogliere risultati, che però non dipendono dal mercato e da quanti soldi si spendono. L'appuntamento con lui, comunque, è fissato per la prossima settimana. Io sono sereno e credo che il suo ciclo in azzurro non sia finito". Così Aurelio De Laurentiis ha parlato del futuro di Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo del Trentino.

"Sarri - ha aggiunto De Laurentiis - ha fatto molto bene in questi anni. Noi vincevamo anche prima con Mazzarri e Benitez. Quando sono andati via si è detto che lasciavano Napoli per dissidi con il sottoscritto, cosa non vera. Sarri è votato al lavoro. E' difficile parlargli anche per i familiari. Poi, però, arriva un momento in cui bisogna sedersi e parlare".