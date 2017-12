Cena di Natale per il Napoli: De Laurentiis abbraccia Sarri

Volti distesi nonostante il momento decisamente negativo vissuto dalla squadra. La consueta cena di Natale nel ristorante D'Angelo al Vomero restituisce ai tifosi del Napoli un po' di serenità in vista dei prossimi impegni in campionato e coppa Italia. Sorprende, fra le tante foto pubblicate sul profilo Instagram e che vi proponiamo, lo scatto che ritrae Sarri e il presidente De Laurentiis. I due sembrano in ottimi rapporti: il patron cinge Sarri da dietro, quasi a trattenerlo, come per dirgli: "Non andar via!".