Salisburgo e caso Insigne, De Laurentiis: "Facciamo attenzione"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine dell'incontro alla Mostra d'Oltremare sullo stadio San Paolo, ha rilasciato ai giornalisti presenti alcune dichiarazioni sulla gara di Europa League tra azzurri e Salisburgo in programma giovedì e sulle recenti esternazioni di Lorenzo Insigne.

"Contro il Salisburgo - non ha dubbi il presidente del Napoli - sarà una partita molto complicata". Gli azzurri partono da un ottimo 3-0 casalingo, ma le condizioni della difesa - estremamente rimaneggiata - preoccupano.

Così invece su Lorenzo Insigne e le sue lamentele per le critiche ricevute: "Le parole di Insigne non vanno interpretate - ha detto secco De Laurentiis - essere delle persone pubbliche in Italia ti crea problemi. Se respiri dicono "Che ha detto? Non ho sentito", Se dici "A" dicono "Che voleva dire?". Ragazzi, lasciate anche i calciatori avere una loro capacità democratica di esprimersi, non fate i fascisti del piffero".