"Fiducia in Ancelotti": De Laurentiis smentisce contatti con altri allenatori

"Fiducia totale in Carlo Ancelotti. Non è mai venuta meno". Così Aurelio De Laurentiis, nel corso di una telefonata con il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio, ha parlato dell'attuale situazione azzurra.

"Non ho deciso nulla, sarebbe un errore farlo adesso. Abbiamo una stagione in corso. Con Ancelotti potremmo avere solo dei problemi nella metodologia di lavoro, ma lui così ha vinto tutto ovunque. Forse i top player che ha avuto in carriera, come ad esempio Cristiano Ronaldo, si allenavano anche in modo personalizzato", le parole di Adl riportate da De Maggio.

Il patron azzurro ha smentito anche contatti con altri allenatori: "Non ho chiamato nessuno, nè Gattuso, nè Spalletti. Con Allegri abbiamo un buon rapporto personale e ci sentiamo da tempo".