De Laurentiis: "Per Darmian aspettiamo l'ok di Mourinho? Rog via? Mai dire mai..."

Consueto punto quotidiano sul mercato del Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis. Tanti gli argomenti toccati nel gioco 'vero o falso' ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

"Darmian si avvicina, ma attendiamo l'ok di Mourinho. Offerte per Mertens e Insigne? Falso! Ho rifiutato una offerta importante per Rog, è vero, ma mai dire mai: è arrivata un’offerta importante che può essere migliorata. Per me il ragazzo è blindato ma nel calcio non si sa mai”, ha affermato il patron azzurro.

Chiusura su Higuain: "Un suo ritorno in azzurro? Falsissimo. Poi lui non tornerebbe mai, tra l'altro".