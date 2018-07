De Laurentiis: "Possono arrivare Sabaly e Ochoa. Striscioni? Non mi sorprendo"

Aurelio De Laurentiis ha parlato nel corso della rubrica quotidiana "vero o falso" ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il presidente azzurro ha fatto il consueto punto di mercato giornaliero: "Sabaly e Ochoa? E' vero che potrebbero arrivare insieme. Se arriva Sabaly può arrivare anche Ochoa o un altro portiere extracomunitario. Arias, invece, ci impedirebbe quest'operazione, per via del suo status. Sabaly, inoltre, è più duttile e può giocare sia a destra che a sinistra".

De Laurentiis ha parlato anche degli striscioni di contestazione nei suoi confronti apparsi in città questa mattina: "Non mi sorprendo più. Le curve non sono allineate sulla nostra visione del calcio. C'è libertà di espressione. Viva la Curva A e la Curva B, continuassero pure a contestare".