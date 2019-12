Virzì su De Laurentiis: "Spende tutti i soldi nel calcio, al San Paolo tutti lo adulano come una divinità"

Il noto regista Paolo Virzì in una intervista al mensile Sofoot, ripresa dalla Gazzetta parla del presidente De Laurentiis: "Ormai spende tutti i soldi nel calcio, l'ho visto al San Paolo e tutti lo adulano come una divinità. Secondo me quando ha scoperto il piacere di essere amato e celebrato nella sua città, e la gloria che gli può garantire il calcio, ha abbandonato il cinema per dedicarsi totalmente al ruolo di presidente del Napoli. Ha probabilmente riscoperto un piacere che il cinema non gli riesce più a dare. Forse anche perché la formula dei suoi cinepanettoni non funzionava più", spiega il regista livornese.