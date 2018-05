De Laurentiis: "Sarri resta? Vedremo. Cerco terreno per un nuovo stadio: ecco come sarà"

Si al nuovo stadio del Napoli. Ni a Sarri. E' la sintesi del De Laurentiis pensiero sui due temi caldi che animano questo rovente finale di stagione del Calcio Napoli. Intervenuto al convegno dei giovani costruttori, a Palazzo Reale, il patron del Napoli dribla le domande sul futuro del tecnico.

"Sarri resta? Questo lo vedremo" ha affermato De Laurentiis mostrandosi però sorridente e per nulla in pensiero. Sui lavori al San Paolo, il numero uno azzurro si fida ma non troppo e ha annunciato di aver disdetto la tournee americana per controllare l'andamento delle operazioni.

Ma il progetto del presidente è un altro: "Da due anni ho dato mandato per trovare 100 ettari che serviranno alla costruzione di stadio e centro tecnico. Avrò le risposte in queste settimane. Da un lato ci saranno i 12 campi per gli allenamenti e per accogliere 10mila giovani calciatori, così da non farli emigrare altrove; dall'altro ci sar uno stadio da 30mila posti, con poltrone e non più sediolini. Sogno uno impianto gioiello, con maxischermi per rivedere le azioni e il manto erboso a scorimento per far comparire una superfice più adatta ai concerti. Ovviamente sarà uno stadio al coperto".

Non è la prima volta, a dire il vero, che De Laurentiis si lancia in progetti futuristici sul vivaio partenopeo e sulla nuova casa del Napoli. Discorsi che, fino a oggi, non hanno trovato seguito nei fatti.

La conclusione il produttore cinematografico la dedica ad arbitri e Var: "Servono regole certe per il Var. Gli arbitri non devono essere pagati dalla Federazione, ma dalla Lega. Se sbagliano vanno sospesi, così ci pensano dieci volte".