De Laurentiis: «Il comune mi lasci investire nello stadio»

Continua il braccio di ferro tra Aurelio De Laurentiis e il comune di Napoli riguardo le condizioni dello stadio San Paolo. Il presidente del Napoli ha rivolto ancora una volta critiche a Palazzo San Giacomo riguardo le scelte di gestione dell'impianto su cui chiede carta bianca. «Il Comune non ci permette di investire nello stadio, neanche per riparare quelle cose occorrenti che servono a renderlo funzionale». Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di “24Mattino” su Radio 24 dal patron dei partenopei.

Un De Laurentiis su tutte le furie anche per la scelta di investire soldi sul rifacimento della pista d'atletica. «Adesso ci saranno le Universiadi con più di 200 milioni e vogliono investire 4 milioni per rifare la pista di atletica. Ma dico: fatela da un'altra parte». Un vero e proprio attacco al concetto di stadio che lui vorrebbe invece all'inglese, con gli spalti cioè attaccati al campo da gioco. Progetto che però, ha lamentato, non essere tenuto in considerazione dal comune.