De Laurentiis, gli auguri di Pasqua: "So che il calcio vi manca, sto lavorando per una ripresa veloce"

"Buona Pasqua a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di vice presidente, a Giuntoli e al suo staff, a Gattuso e allo staff tecnico, ai calciatori, a Canonico e ai componenti del suo gruppo, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori del Napoli. Auguri estesi alle loro famiglie". Questo il tweet del presidente della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis per la Pasqua,

"Cari tifosi del Napoli, cari napoletani e appassionati di calcio - scrive ADL - Sono auguri diversi dal solito quelli che mi appresto a farvi. È una Pasqua strana quella che stiamo vivendo. Siamo tutti chiusi nelle proprie case per combattere un nemico terribile e subdolo".

"Quasi tutte le attività sono sospese. Il calcio è fermo da un mese e mezzo e non sappiamo quando potrà riprendere. Tanti ci hanno lasciato e lo hanno fatto senza poter nemmeno riabbracciare per l’ultima volta i loro cari. E tanti sono ancora in difficoltà - va ancora avanti il patron azzurro - Penso a chi è in terapia intensiva, penso al personale medico che sta combattendo una battaglia difficilissima. E penso a tutti quelli che sono stati colpiti economicamente da questa pandemia. Ma penso anche che riusciremo a uscirne, non senza difficoltà, ma ci riusciremo".

"Non dico che tutto tornerà a essere come prima, perché molte cose, molti nostri atteggiamenti non andavano bene, ma sono sicuro che le nostre vite potranno, un giorno, essere anche migliori - è la conclusione di De Laurentiis - So che il calcio vi manca, ma presto tornerà anche quello. Sto lavorando per una ripresa che sia veloce nella sicurezza della salute di tutti".