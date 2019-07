De Laurentiis allontana James dal Napoli: “Lo prendiamo solo in prestito”

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis sembra quasi allontanare la possibilità dell'acquisto di James Rodriguez. Il presidente ha confidato a Tv Luna che il colombiano potrebbe arrivare al Napoli solo in prestito mentre se dovesse pagare i 42 milioni potrebbe concentrarsi anche su altri nomi.

Le parole di De Laurentiis

“Quello che non capisco è perchè al Bayern Monaco che fattura tre volte quello che fattura il Napoli lo si deve dare in prestito ed a noi si chiedono 42 milioni? Io vorrei vedere un momentino come lui ed Ancelotti dialogano insieme alla squadra. Avrei preso un altro calciatore che mi possa assicurare 30 gol insieme al nostro Milik, 30 più 30 possono fare 60, e se ci mettiamo insieme Insigne, Mertens, Younes, poi diventa una bella partita. Se James si potesse avere in prestito nessuno direbbe di no, perchè mi permetterebbe di poter prendere qualcun altro.

Se invece devo scegliere tra lui perché mi si chiedono 42 milioni da una parte, ed un altro che mi costa di più devo allora pensare ad un altro che magari è anche più giovane perché devo pensare al futuro. Chi può essere? Potrebbe essere anche Pepé o qualcun altro. Lozano? Beh diverso da Pepè". Il presidente poi sottolinea che James pure essendo “bravissimo calciatore, ma se ti vai a studiare tutto quello che ha fatto, è qualcuno che non si è realizzato”. Una frenata brusca in una giornata che lascerà sicuramente spazio ad altre sorprese.

