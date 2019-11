Ammutinamento Napoli, in arrivo la decisione di De Laurentiis

A Los Angeles, De Laurentiis sta mettendo a punto la sua strategia per punire i calciatori cui si deve il cosiddetto “ammutinamento” dei giorni scorsi. Secondo quanto riportato dal Roma, la ferma volontà del presidente del Napoli è far pagare loro le conseguenze di quanto accaduto.

Dovrebbe tornare in Italia venerdì prossimo, per poi attendere la partita col milan di sabato e lunedì 25 far partire le contestazioni agli elementi in rosa. Non è escluso che i calciatori si affidino ad un legale o ad un rappresentante sindacale.

Secondo il quotidiano di via Chiatamone De Laurentiis potrebbe infliggere una multa del valore tra il 5 ed il 25 percento di una mensilità, decisione su cui però il Collegio Arbitrale deve dare il suo parere perché possa essere messa in atto. Inoltre, è possibile il patron si rifaccia ad un presunto danno d’immagine causato al Napoli, annullando in questa stagione gli introiti sui diritti d’immagine per i calciatori. Provvedimento che naturalmente andrebbe a colpire soprattutto i giocatori più in vista, quindi proprio quei “senatori” che dovrebbero essere stati i leader della rivolta.