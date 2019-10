De Laurentiis: "Mertens e Callejon? Se vogliono andare a fare le marchette in Cina..."

"Mertens e Callejon? Io non sono assolutamente disposto a fare uno sforzo importante. Secondo me ogni giocatore ha un suo valore, a seconda di dove gioca e come gioca, e di che età ha e in che ruolo gioca. Se poi ad un certo punto vuole andare a fare le marchette in Cina perchè viene strapagato per vivere due o tre anni di me..a, questo è un problema suo nel quale io non posso entrare". Così Aurelio De Laurentiis, rispondendo alle domande dei cronisti all'esterno di Palazzo San Giacomo, ha parlato delle possibilità di permanenza di Callejon e Mertens al Napoli.

"Non è che posso considerare concorrenziale la Cina - ha aggiunto il patron azzurro - . Io la considero lontana, se loro la considerano vicina sono problemi loro, che a me non riguardano. Nella vita bisogna scegliere se essere contenti e lavora all'insegna di quello che ti piace fare o sei vuoi lavorare solo per soldi. Io considero i soldi un mezzo, non un fine. Se li considerano un fine, allora vadano in Cina".