De Laurentiis: "Mertens? I soldi che gli danno gli altri posso darglieli io"

"Mertens? I soldi che gli danno gli altri glieli posso dare io e continuare. E poi giocare in altre sponde dove, improvvisamente, non si rende come in casa Napoli... non so quanto possa essere piacevole a fine carriera. Io preferisco fare come il madridista, come Cristiano Ronaldo, farebbe bene a cambiare? Noi non siamo il Real Madrid, ma forse per Mertens lo potremmo rappresentare". Così Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato del futuro di Dries Mertens.

Il presidente del Napoli ha risposto anche ad una domanda su Chiesa della Fiorentina: "Io l'ho chiesto ai fratelli Della Valle. Ma sono un po' duri d'orecchie, poi l'ho chiesto a Corvino e mi ha detto di no. Se lo dovete vendere avvisatemi, almeno, tra amici".