De Laurentiis: «Saltato Sabaly, Mertens non parte»

Ancora indicazioni di mercato da parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Nel consueto appuntamento su Radio Kiss Kiss Napoli, il patron azzurro ha parlato degli ultimi movimenti in entrata ed uscita. Primo argomento all'ordine del giorno è il terzino destro. Sembra essere saltata improvvisamente la pista Sabaly. Il Napoli continuerà a battere la pista Arias anche se al momento c'è da risolvere il nodo extracomunitari.

Mertens non si muoverà da Napoli così come non arriverà Angel Di Maria. Per il ruolo di terzo portiere si continua a trattare per Bardi mentre in uscita resta il problema Grassi. In Italia non ci sono squadre disposte a pagare il cartellino da 18 milioni. Infine Adl ha parlato di Mario Balotelli: «Gli ho sempre detto di no».