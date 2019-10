De Laurentiis su Koulibaly: "Prima o poi bisognerà venderlo per forza"

"Sono rimasto affezionato all'uomo Koulibaly, per cui non l'ho venduto neanche per un'offerta di 105 milioni. Poi arriverà un momento in cui Koulibaly bisognerà venderlo per forza". Così Aurelio De Laurentiis ha parlato del futuro di Kalidou Koulibaly parlando con la stampa all'esterno di Palazzo San Giacomo.

Il presidente del Napoli ha parlato anche di Fabian Ruiz, accostato con insistenza nelle ultime settimane a Barcellona e Real Madrid: "Fabian Ruiz? Abbiamo trovato lui e chissà quanti altri ne troveremo. Non bisogna tenere mai la porta chiusa, ma sempre aperta. Non bisogna mai affezionarsi".