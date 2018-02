Ancora De Laurentiis: "Per lo scudetto decisive le sviste arbitrali. La Juve condiziona"

Aurelio De Laurentiis a briglie sciolte. Il presidente del Napoli, dopo aver definito il mercato del Napoli "da 10" ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida alla Juventus, nella sessione di calciomercato e in campionato. Riportiamo alcuni passaggi significativi: "Abbiamo grandi giocatori in rosa e siamo l’unico club in Serie A senza debiti con le banche", spiega De Laurentiis. "Oggi il Napoli fattura un terzo della Juve, ma i nostri conti sono migliori dei loro. La Juventus però appartiene alla famiglia più potente d’Italia da 100 anni. Non è una questione di soldi, ma di rapporti che possono anche silentemente creare condizionamenti. A tutti i livelli. Younes ha avuto gravi problemi famigliari, a luglio sarà dei nostri anche se c'è stata una triangolazione con i tedeschi amici degli amici". Si riferisce al Bayern?, chiede il giornalista. "Lo ha detto lei. Però ci pensi bene: Juve, Bayern, Eca, Uefa".



Sulla sfida scudetto a Torino il presidente del Napoli ha dichiarato: "Per me non sarà decisiva. Saranno più decisivi infortuni e sviste arbitrali o 'varriane'". Sul mercato che ha deluso i tifosi: "Il tifoso vuole solo la corrida e ci rimane male sempre. Ma io non sono un politico, non cerco consenso".