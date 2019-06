De Laurentiis: "Icardi non lo compro. Lozano e James? Vediamo"

Aurelio De Laurentiis è stato molto chiaro: "Io non compro Mauro Icardi". Così il presidente del Napoli ha risposto a un giornalista sportivo. Le parole del patron del Napoli sono riportate da Sport Mediaset. Una secca smentita che non lascia ulteriori dubbi sulle intenzioni del presidente, che nella scorsa estate smentì allo stesso modo le voci su Cavani, che in effetti poi restò a Parigi. Quello che intriga, però, è la seconda risposta di De Laurentiis. A chi gli chiedeva di Lozano e James Rodriguez - trattative più calde - il presidente ha risposto: "Vediamo". La voglia, dunque, è quella di non negare movimenti di mercato che in effetti - come riportano molti cronisti sportivi ben informati - sussistono.

La valutazione dei due giocatori (Lozano, ala del Psv e James, fantasista tornato al Real Madrid dopo il prestito al Bayern Monaco) è simile: si parla di circa 40 milioni di euro.

