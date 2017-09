De Laurentiis: "Pronto ad investire sulla pasta, sui gelati e sulle serie tv"

"Mio nonno aprì un pastificio dal nome 'Pasta extra di lusso Aurelio De Laurentiis'. Ora voglio cominciare a produrre pasta con quel marchio. Già produco un olio premiato a Barcellona per il miglior involucro. Vorrei investire anche sul mondo dei gelati e sull’agricoltura bio". Queste alcune idee imprenditoriali per il futuro di Aurelio De Laurentiis, raccontate dal presidente del Napoli nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera.

"E' il momento di diversificare nel mondo del cinema. Il futuro è nelle serie tv. I registi non dettano più legge, sono esecutori: è invece lo showrunner il reale creativo. Una serie dura 12 ore, fa emergere i personaggi secondari, i terzi caratteri. Quali serie sto preparando? Vita da Carlo, con Carlo Verdone, scritta da Nicola Guaglianone e Menotti, quelli di Jeeg Robot. Mio figlio ed io abbiamo comprato il più importante sex blog inglese, Girl on the net. Anche Manuale d’amore diventerà una serie tv", annuncia De Laurentiis.