De Laurentiis: "Reina, i contratti si rispettano. Berardi mi piace"

"Il club di Maradona era morto. Io ho creato una nuova squadra che guarda caso è l'unica italiana che da 8 anni sta sempre in Europa e da 4 stagioni in Champions League. Una mia grande capacità e volontà è quella di cercare di tenermi tutti i grandi campioni. Perché se non c'è un timoniere bravo al comando della società si può avere solo un successo estemporaneo. Sarri è un grande allenatore. Ha tutta la mia stima, è un allenatore che sta mettendo tutta la sua capacità e la sua cultura". Così Aurelio De Laurentiis in una lunga intervista a Sky Sport, dove ha toccato tanti temi, parlando anche delle ultime ore di calciomercato e dei possibili sviluppi che potrebbero interessare il Napoli.

REINA - "Reina ha un contratto che scade l'anno prossimo. A casa mia i contratti si rispettano. Io al PSG ho detto grazie e arrivederci. Adesso il califfo mi ha scritto che vuole palarmi. Ma parlare 'de che?'. Non siamo qui per fare gli sparring partner. Sono comunque in buoni rapporti con loro".

ZAPATA E BERARDI - "Berardi? Mi piace, ma ci sono tanti giocatori che piacciono a me e Giuntoli, anche a Sarri. Noi siamo una grande famiglia in cui si parla e ci si confronta. I giocatori che sono suonabili in questa tastiera armonica verranno presi in considerazione. Gli interessi sono molteplici. Zapata non lo cerca solo Sassuolo, ma anche la Sampdoria, un club russo e uno inglese. Nell’ultimo giorno di mercato o non succede nulla e Zapata resta con noi, il che non mi dispiacerebbe, oppure ci sarà l’irruente asta dell'ultima ora".

FAIR PLAY FINANZIARIO - "Voglio parlare con Ceferin: i procuratori non possono fare il buono e il cattivo tempo del mercato. Mi sembra patetico e cafone pagare certe cifre, come quest'estate, per un calciatore. Il fair play finanziario deve valere per tutti. Dobbiamo tutti essere in grado di competere ad armi pari".