De Laurentiis a Sarri: "Maurizio stai sereno. Qui sei un ospite gradito!"

"Sarri ha un contratto di altri due anni con noi. Per me il suo percorso con il Napoli non è ancora concluso. Sono convinto che può crescere ancora con noi. A Maurizio dico: Stai sereno! Questa è casa tua. Non ci sono nemici. Qui sei un ospite gradito!". Queste le parole di Aurelio De Laurentiis sul futuro del tecnico azzurro nel corso di una lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli.

"Sarri è un genio. Il suo calcio è bellissimo. Ma non è un uomo di mercato e venendo dalla gavetta, non è ancora abituato a gestire rose molto larghe. Alcuni giocatori, per i quali abbiamo avuto tante richieste, come Rog e Diawara, potevano essere utilizzati di più. Maurizio può ancora crescere. Lui non è un uomo di mercato, lo ha sempre detto. Non deve, però, continuare ad affermare che vuole le star che militano nei top club europei, perchè quelle non ce le possiamo permettere. Sarri è un uomo pieno di dubbi. Ha dubbi su quanto guadagnare, se deve cambiare squadra, se il suo ciclo a Napoli è finito o no. Io non so se a volte conviene andare in un top club che offre più soldi, perchè poi magari lì può finire tutto anche dopo un anno. Lui può vincere anche qui, visto che non l'ha ancora fatto. Se, però, decidesse di voler andare via e qualcuno pagherà la sua clausola, io non posso trattenerlo con la forza", ha aggiunto il presidente azzurro.

Sul mercato De Laurentiis ha ammesso trattative in corso per Rui Patricio e Leno: "Per il primo abbiamo già parlato con il suo club, ma dobbiamo ancora parlare con i procuratori. Per il secondo, invece, la situazione è opposta: abbiamo già parlato con il suo entourage, ma non con il Bayer Leverkusen. Il giocatore da 20 gol? Lo scoprirete prossimamente. Per correttezza non possiamo dirlo ancora".

Sugli errori arbitrali ha aggiunto: "Abbiamo tra i 6 e gli 8 punti in meno. La Var va utilizzata meglio".