De Laurentiis: "Ronaldo creerà problemi alla Juve. Sarri pensava ad una pensione d'oro"

"Scudetto già vinto dalla Juve dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo? Il suo procuratore Mendes lo aveva proposto anche a noi, poi sono arrivati i bianconeri e hanno alzato la posta. In termini di marketing è un grande colpo. Ma in termine di equilibrio è un'operazione rischiosa. Il calciatore ha una certa età e pagare un ingaggio fuori da ogni standard dell'attuale monte stipendi bianconero, potrebbe creargli dei problemi". Così Aurelio De Laurentiis ha parlato della lotta scudetto nel corso di una lunga intervista rilasciata al noto giornalista Luca Telese per "La Verità".

Sul mercato azzurro, poi, il presidente ha aggiunto: "I top player ce li abbiamo già in casa, tanto che tutti li vogliono. Sarri ce li voleva portare via al Chelsea, è stata necessaria una lotta senza quartiere. Ora cerchiamo un terzino. Ma sono contento perchè Ancelotti promuove tutta la rosa".

Non è mancata più di qualche frecciata all'ex tecnico Sarri: "Non ha utilizzato tutto il potenziale ed è uscito fuori dalle coppe perchè è impossibile reggere più impegni con undici o tredici titolari. Con lui ho capito che era finita quando mi disse che con questi giocatori non poteva fare meglio. Era entrato in una fase in cui pensava a sè stesso e ad un pensionamento d'oro. Non mi ha mai risposto su cosa volesse fare per la prossima stagione. L'ho visto giocare solo in un modo, la sua genialità è monotematica. Vedremo cosa farà in Inghilterra ora. Un allenatore completo deve anche vincere, non solo far divertire".

Chiusura sul cinema e su Marchionne: "Mi piacerebbe fare un film su Marchionne. Dovrebbero dirigerlo Scorsese oppure Sophia Coppola. Oppure Francis Ford Coppola".