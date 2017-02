De Laurentiis: "Il Real non è imbattibile. La verità su Higuain"

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista a BeinSports. Tanti i temi toccati dal patron azzurro, dalla sfida con il Real Madrid a Maradona, passando per Higuain e Sarri.

REAL MADRID - "Il Napoli ha più fame del Real. Vincere contro di loro per noi sarebbe un atto eroico. Certe partite valgono un'intera stagone. I ragazzi saranno carichi di entusasmo, il pubblico ci accompagnerà. Mi fa piacere regalare sogni ai tifosi".

HIGUAIN - "Con il padre ed il fratello di Gonzalo avevamo trovato un accordo per il rinnovo nell'estate del 2015. Poi il fratello ha cominciato a rimandare e verso gennaio ha cominciato a trovare tante scuse. Diceva che Gonzalo non voleva giocare più con tizio e con caio. Gli ho offerto più di quanto prende ora alla Juve, ma ha preferito andare via".

SARRI - "Quando l'ho scelto c'è stata una rivoluzione. I tifosi non credevano che l'allenatore dell'Empoli potesse fare bene al Napoli. Nelle prime partite i risultati non arrivavano, poi io e Giuntoli lo abbiamo convinto ad utilizzare il 4-3-3 e ha cominciato a vincerle tutte. Con lui c'è una forte sintonia. E' uno stakanovista, ha in testa solo il calcio".

MARADONA - "Maradona ha un problema col Fisco italiano che ancora non ha risolto. Se faccio un contratto e lo pago, per il Fisco divento anche io perseguibile, divento uno fuori legge. Una volta trovata una soluzione a questo problema, mi piacerebbe fare tanti Napoli nel mondo, tutti guidati come creatività da un genio come lui".