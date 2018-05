De Laurentiis, furia sugli arbitri: "Sospettabili, Collina è un nemico. Sudditanza con la Juventus"

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato numerose interviste a diversi organi di stampa, non soltanto quella video apparsa sui profili social della Ssc Napoli. Ai microfoni del Corriere della Sera ha dato le più forti bordate alla classe arbitrale, a proposito del controverso finale di stagione.

"Non voglio mica tirar fuori le pistole e metterle sul tavolo, resto uno sportivo che però vuole cambiare le regole. Inter-Juventus? Non credo che una partita possa indirizzare tutto il campionato. Il punto non è Orsato o un altro – ha spiegato il presidente del Napoli – ma la responsabilità che viene attribuita ancora agli arbitri. Il Var è uno strumento giusto e innovativo e andrebbe introdotto anche in Europa, ma viene utilizzato male. Nella cabina di regia non possono esserci gli arbitri. Il Var deve avvicinarsi quanto più possibile al controllo matematico delle azioni di gioco e degli episodi dubbi. Finché le valutazioni saranno affidate a persone sospettabili, non ci saranno certezze. Sarebbe opportuno formare tecnici super partes deputati a prendere le decisioni.

Collina è contro di noi, ha i suoi interessi, Nicchi parla da politico e difende la casta. I direttori di gara andrebbero considerati liberi professionisti stipendiati dalla Lega e non dalla Federcalcio, al terzo sbaglio dovrebbero restare fuori per tre anni".

"C'è sempre stato un problema di sudditanza nei confronti della Juventus. La società appartiene a una delle famiglie più potenti d'Italia, è normale che sia così. E con Calciopoli non si è andati giù troppo pesante. Ma non è questo il problema. Va rivista la geografia del calcio per non continuare a sottrarre pubblico. Finiremo, tra 10 anni, con i giochi elettronici che avranno superato il calcio nell'interesse della gente".